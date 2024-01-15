Умер заслуженный артист России Владимир Кузенков

Звезда советского и российского кино и театра Владимир Кузенков скончался в 83 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу московского Театра Ермоловой сообщает mk.ru.

Заслуженный артист умер еще 28 декабря, но известно об этом стало только сейчас.

Владимира Кузенкова зрители знают по таким лентам, как "Иван Бабушкин", "Диалоги", "Горное гнездо", "Личная жизнь директора".

Он служил в Театре Ермоловой с 1976 года, где сыграл десятки ролей, в том числе в знаковых спектаклях.

Актер также работал и в Московском театре драмы им. Станиславского и МХАТ им. Чехова. Причина смерти звезды не называется.