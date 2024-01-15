Комику Руслану Белому предъявили иск на 15 миллионов российских рублей

Православный российский активист Александр Морозов подал в Пресненский суд Москвы иск к комику Руслану Белому, признанному в РФ иноагентом, сообщает РИА Новости.

Причиной стали видео с концертов шоумена, опубликованные во «ВКонтакте» и на YouTube. Александр Морозов требует взыскать с артиста в качестве компенсации морального вреда 15 миллионов рублей и удаления роликов без права восстановления.

Активист считает, что «в целях пропаганды асоциального поведения» Белый распространяет информацию, которая «выражается в неприличной форме, сопровождается нецензурной бранью в общественных местах».

Это, подчеркнул Морозов, «оскорбляет человеческое достоинство истца, деловую репутацию русских и русскоязычных,а также русского мира и носителей русского языка и культуры».

По словам активиста, артист в своих видео «пропагандирует подрыв традиционных семейных, религиозных, культурных и исторических ценностей».

Как напоминает агентство, Руслан Белый покинул Россию вскоре после начала СВО на Украине.