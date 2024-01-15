Семенович ушиблась, упав на лед в Лужниках во время мастер-класса по фигурному катанию

Певица Анна Семенович, которая также является чемпионкой по фигурному катанию, упала на льду в момент проведения мастер-класс на катке в Лужниках, сообщает news.ru.

Звезда ушиблась, но все равно вернулась к зрителям и спела несколько песен. Певица при этом подчеркнула, что очень давно не стояла на коньках. Позже Семенович побывала у врача, который заявил, что серьезных повреждений нет.

Давно на самом деле не стояла на коньках. Сильно упала. У меня ощущение, что моя старая травма мениска, из-за которой я завершила карьеру, вновь стала шалить, - поделилась певица.

Семенович мастер-класс провела при поддержке «Русской медиагруппы». С ней на лед вышла также тренер по фигурному катанию Анастасия Гребенкина.