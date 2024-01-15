В Британии кошка научилась прогнозировать приступы эпилепсии у своей хозяйки

Кошка из Англии способна прогнозировать у хозяйки эпилепсию, причем делать это за 8 часов до начала приступов, пишет Daily Star. По словам женщины, этот «талант» питомицы упрощает ей жизнь.
Молли Брук рассказала, что персидская кошка Мэгги появилась в ее доме 4-месячным котенком. Через несколько недель британка заметила, что поведение питомицы перед ее эпилептическим припадком меняется.
Она не отходит от меня. Если я хочу выпить чашку чая, она пойдет за мной следом, - рассказала Молли.
Брук уверяет: Мэгги прогнозирует ее приступы эпилепсии за восемь часов до начала.
Кошки способны чувствовать химические изменения нашего организма.
Она во время моих припадков ложится мне на руку, и это меня очень успокаивает, - добавила британка.
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