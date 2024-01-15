В Британии кошка научилась прогнозировать приступы эпилепсии у своей хозяйки

Кошка из Англии способна прогнозировать у хозяйки эпилепсию, причем делать это за 8 часов до начала приступов, пишет Daily Star. По словам женщины, этот «талант» питомицы упрощает ей жизнь.

Молли Брук рассказала, что персидская кошка Мэгги появилась в ее доме 4-месячным котенком. Через несколько недель британка заметила, что поведение питомицы перед ее эпилептическим припадком меняется.

Она не отходит от меня. Если я хочу выпить чашку чая, она пойдет за мной следом, - рассказала Молли.

Брук уверяет: Мэгги прогнозирует ее приступы эпилепсии за восемь часов до начала.