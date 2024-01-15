Глава фонда Teenage Cancer Trust Роджер Долтри убежден, что ученые не хотят изобретать лекартсво от рака

Teenage Cancer Trust - благотворительная организация по лечению и поддержке рака в Великобритании, которой Роджер Долтри (британский исполнитель, автор песен, солист группы The Who) руководил в течение 24 лет.

Известно, что его сестра скончалась от онкологии, когда ей было всего 32 года.

В интервью The Times Долтри отметил, что не думает, что когда-либо будет найдено лекарство от рака, так как необходимых усилий не делается.

Руководитель фонда предупредил, что его заявление может звучать цинично, но ученые думают не только о науке, но в первую очередь о себе.

Если бы средство было найдено, человечество вздохнуло бы облегченно, но огромная часть ученых лишилась бы работы.