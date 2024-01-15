Жизнь крошечного королевства Бруней замерла на 10 дней из-за свадьбы принца Абдулы Матина

Издание People сообщает, что в Брунее проходит первая королевская свадьба в текущем году — принц Абдул Матин вступает в брак со своей возлюбленной, внучкой высокопоставленного советника Анише Исе Калебич.
Торжество началось 7 января, а закончится 16 января.
Жизнь в крошечном королевстве, богатом нефтью, парализована на это время.
7 января была исламская церемония Хатам Аль Корана, где невеста показала свой первый свадебный наряд от бренда Teh Firdaus.
Сама церемония бракосочетания прошла 11 января. Торжественное мероприятие состоялось в мечети султана Омара Али Сайфуддина, находящейся в Бандар-Сери-Бегаване, столице Брунея.
С 14 января начался банкет по поводу свадьбы, гостями на котором стали члены королевских семей со всего мира. Мероприятие должны посетить принц Уильям и Кейт Миддлтон.
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