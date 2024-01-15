Жизнь крошечного королевства Бруней замерла на 10 дней из-за свадьбы принца Абдулы Матина

Издание People сообщает, что в Брунее проходит первая королевская свадьба в текущем году — принц Абдул Матин вступает в брак со своей возлюбленной, внучкой высокопоставленного советника Анише Исе Калебич.

Торжество началось 7 января, а закончится 16 января.

Жизнь в крошечном королевстве, богатом нефтью, парализована на это время.