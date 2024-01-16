Хулио Иглесиас взят под арест в аэропорту Доминиканы

По имеющимся данным, Хулио Иглесиас был задержан в аэропорту Пунта-Каны.

Причина - чемодан мировой знаменитости, прилетевший с Багамских островов, битком набитый всякими продуктами.

В багаже Иглесиаса обнаружено более 40 кг еды, включая запрещенную к ввозу на территорию Доминиканы.

Иглесиас, а также его спутники были задержаны в аэропорту на несколько часов.

Власти государства подключились к урегулированию конфликта и исполнитель был отпущен.