В Германии вандалы уничтожают зарядные станции для электромобилей с помощью сырого фарша

10:17 2024-01-16
В Германии вандалы уничтожают зарядные станции для электромобилей с помощью сырого фарша

Тем самым хулиганы демонстрируют свое отношение и к веганам, которые, по их мнению, предпочитают электромобили обычным авто.

Станция зарядки электромобилей в Германии в 2021 году подверглась необычному акту вандализма, который уничтожил технологию, сообщает yahoo.com.

Согласно отчету, в разъемы зарядной станции в Мюнхене был вставлен сырой мясной фарш. И эта дикая попытка протеста привела к необходимости замены компонентов машины.

В Мюнхене наблюдается все большее число случаев вандализма на зарядных станциях, но этот был одним из самых вопиющих. Tesla в 2022 году стала устанавливать камеры на свои зарядные станции для электромобилей.

Но при этом некоторые зарядные устройства для электромобилей полагаются на внешние камеры для адекватного предотвращения вандализма.

Власти города считают, что мясным фаршем станцию зарядки испортили те, кто приравнивает пользователей электромобилей к веганам и тем самым демонстрирует заботу о планете, пытаясь уменьшить загрязнение окружающей среды.

Электромобили, хотя, возможно, и работают на энергии, вырабатываемой угольными электростанциями, гораздо полезнее для окружающей среды, потому что не загрязняют воздух.

Это резко контрастирует со стандартными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, работающими на грязном топливе, - пишет издание.

Вредные газы, выделяемые льдом, остаются в атмосфере и задерживают тепло, что приводит к повышению глобальных температур, которые способствуют экстремальным погодным явлениям, таким как лесные пожары, засуха и смертоносные штормы.

Твердые частицы, образующиеся в автомобилях, работающих на бензине или дизельном топливе, также могут ухудшать качество воздуха, вызывая или усугубляя сердечно-сосудистые или респираторные заболевания, включая рак.

И те, кто водят электромобиль, не обязательно являются веганами.

В Германии в 2023 году продажи электромобилей выросли на 11,4 процента. Хотя рост продаж был медленнее, чем у дизельных и бензиновых моделей, но спрос на электромобили по-прежнему сохраняется.

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