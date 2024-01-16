Первый eVTOL-самолет на жидком водороде продемонстрировал стартап Sirius

Швейцарский стартап Sirius Avuation AG продемонстрировал первый электросамолет с вертикальным взлетом и посадкой. Над созданием лайнера работали лучшие инженеры на планете, сообщает ixbt.com.
У воздушного судна необычный топливный элемент: жидкий водород. Благодаря такой особенности, самолет должен быть в воздухе большой промежуток времени.
Борт оснащен двадцатью роторами с диаметром 30 сантиметров. Новая технология направленной тяги обеспечивает лайнер возможностью вертикальной посадки и взлета, он также не нуждается в полосе для разгона.
Вместимость уникального борта пока минимальная - 3 пассажира. Однако электросамолет при этом может доставить людей в нужное место максимально быстро, потому что развивает скорость в 520 км/ч. Запас хода аппарата - 1 850 километров.
Компания обещает выпустить другую модель, вместимостью на 5 пассажиров. Водородные баки в нем заменят двумя дополнительными местами, однако запас хода при этом сократится вдвое.
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