Первый eVTOL-самолет на жидком водороде продемонстрировал стартап Sirius

Швейцарский стартап Sirius Avuation AG продемонстрировал первый электросамолет с вертикальным взлетом и посадкой. Над созданием лайнера работали лучшие инженеры на планете, сообщает ixbt.com.

У воздушного судна необычный топливный элемент: жидкий водород. Благодаря такой особенности, самолет должен быть в воздухе большой промежуток времени.

Борт оснащен двадцатью роторами с диаметром 30 сантиметров. Новая технология направленной тяги обеспечивает лайнер возможностью вертикальной посадки и взлета, он также не нуждается в полосе для разгона.

Вместимость уникального борта пока минимальная - 3 пассажира. Однако электросамолет при этом может доставить людей в нужное место максимально быстро, потому что развивает скорость в 520 км/ч. Запас хода аппарата - 1 850 километров.

Компания обещает выпустить другую модель, вместимостью на 5 пассажиров. Водородные баки в нем заменят двумя дополнительными местами, однако запас хода при этом сократится вдвое.