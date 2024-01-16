Пикап Chevrolet 1957-го года способен разогнаться до скорости почти 500 км/ час

Один из супер-грузовиков в США поражает воображение автолюбителей.
Изначально построенный Лесом Шокли и получивший кодовое название Shock Wave, этот грузовик был создан для скорости, пишет yahoo.com.
Автомобиль развивает самую высокую скорость в час, которую только может дать пикап. Он был куплен еще дедом нынешнего владельца, и сохранился в идеальном состоянии.
По обе стороны задней части машины - два мощных двигателя суммарной мощностью 25 000 лошадиных сил.
К этому также добавляются форсажные камеры и некоторые невероятно детализированные аэродинамические решения, которые помогают свести к минимуму неблагоприятные последствия массивного внешнего вида грузовика.
Общий вес транспортного средства достигает ошеломляющих 2 тонн, что способствует способности грузовика оставаться на месте даже при большой подъемной силе.
Рядом с форсажными камерами можно найти 2 комплекта парашютов, которые раскрываются при движении.
Предполагается, что пикап был построен серьезными авиационными экспертами и является самым быстрым грузовиком, который когда-либо производился на планете.
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