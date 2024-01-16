Заправочные станции Tesla в Чикаго превратились в кладбища для машин, которые невозможно зарядить из-за мороза

Температура в Чикаго и его окрестностях упала до отрицательных двузначных цифр.
Тайлер Бирд, являющийся одним из хозяев Tesla, рассказал, как пытался "покормить" свое авто на зарядной станции в Оук-Брук в Иллинойсе, проведя здесь 3 часа в безуспешных попытках.
Бирд и другие владельцы машин в стремлении зарядить авто бросили их в длинных "мертвых" очередях.
Некоторые собственники автомобилей назвали такое скопление транспортных средств кучей мертвых роботов.
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