Самое сложное - вспомнить, как заводиться в разных автомобилях, где находится электрический дверной выключатель на Rolls-Royce, или найти кнопку заднего хода на Aston Martin.
Себастьян Покрызвняк управлял почти всеми марками суперкаров
10:43 2024-01-16
41-летний мужчина работает главным консьержем в лондонском отеле Royal Lancaster с видом на Гайд-парк и имеет 16-летний опыт парковки дорогих автомобилей, часто принадлежащих столь же дорогим гостям.
15:34
Армия Украины атаковала Воронеж дронами с оскорбительными надписями
Ночью украинские войска попытались нанести удар по Воронежу с помощью беспилотников.
15:29
Без помощи от Запада украинские солдаты будут воевать лопатами
В правительстве Украины признались, что солдаты ВСУ будут воевать лопатами, если США прекратят помогать Киеву.
15:24
В Нижнем Новгороде 12 человек обварили ноги из-за прорыва трубы с кипятком
Пострадавшие были срочно госпитализированы с ожогами кожи 1 и 2 степеней.
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