Американка побила рекорд, отработав в McDonald's почти полвека

Жительница Пенсильвании уволилась из McDonalds, проработав здесь 45 лет, пишет yahoo.com.

Свой последний заказ 84-летняя Дот Шарп приняла в пятницу и задумалась о времени, проведенном за работой в компании:

Мне действительно грустно из-за этого, потому что дело не столько в еде, сколько в людях. Люди, с которыми я работаю, были замечательными. Они прекрасно относились ко мне все эти годы, и у нас здесь лучшие клиенты в мире.

Внучка Шарпа Дотти Симс, которая также проработала в соседнем McDonald's 20 лет, призналась:

Бабушка была там со мной при моем первом заказе. Когда я была маленькой, ходила с ней на работу, и она позволяла мне раздавать покупателям сдачу.

Коллеги Шарп заявили, что женщина для них - живая история заведения, которая всегда ставила клиента на первое место и была для сотрудников примером отношения к делу.