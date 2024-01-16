Жительница Лондона бросила так называемые крысиные бега и стала жить в лодке

11:08 2024-01-16
Жительница Лондона бросила так называемые крысиные бега и стала жить в лодке

Это помогло ей экономить 500 фунтов стерлингов в месяц, она путешествует по каналу Гранд-Юнион, переезжая каждые две недели.

Жительница Лондона отказалась от жилья в городе и бросила так называемые крысиные бега, чтобы поселиться в лодке. Такой шаг сэкономил девушке 6 тысяч фунтов стерлингов в год, сообщает yahoo.com.

29-летней Шеннон Лейн надоело платить 900 фунтов стерлингов в месяц за комнату в трехкомнатной квартире в Восточном Лондоне.

Потому она решила, что пришло время поискать что-нибудь "более доступное", - пишет издание.

Художница хотела больше места для себя и своего мопса Гилберта. И в конце концов нашла идеальное место - 30-футовую узкую лодку стоимостью 24 тысячи фунтов стерлингов.

Шеннон быстро сменила свое тесное совместное жилье и сумела сэкономить таким образом 500 фунтов стерлингов в месяц. Теперь она путешествует по каналу Гранд-Юнион, переезжая каждые две недели.

Как только я увидела рекламу лодки, поняла: это мое, - поделилась Шеннон.

Я потратила 24 тысячи фунтов стерлингов и подсчитала, что мои выплаты по кредиту составляют 300 фунтов стерлингов в месяц.

По ее словам, желание перемен появилось после того, как домовладелец повысил арендную плату с 900 до 1000 фунтов стерлингов в месяц за комнату, которую она снимала в доме с двумя друзьями.

Шеннон сказала, что пересесть на лодку было "проще простого", и теперь она экономит тысячи в год.

Девушка при этом не скрывает, что далеко не все было гладко. Особенно, когда приходилось бороться с холодом, опорожнять туалет, заполнять баки водой и так далее.

Но сейчас все устоялось, и Шеннон заявила, что хотела бы прожить на яхте всю оставшуюся жизнь.

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