Женщина приобрела винтажное платье в антикварном торговом центре штата Мэн с потайным карманом, в котором спрятана загадочная записка

Приталенный лиф, пышный воротник, кружевные манжеты винтажного образа намекают на ушедшую эпоху.

Купить наряд Саре Риверс Кофилд удалось за 100 долларов из запрашиваемых 125 изначально.

Покупка была сделана в 2013 году, а записку женщина обнаружила лишь спустя 10 лет. Она была спрятана в потайном кармане.

В сообщении были разрозненные слова: "Бисмарк, опустить, листву, доллар, банку... Калгари, Куба, снять охрану, опровергнуть, утка, Фэган".

На бирке платья значилось имя "Беннет".

Оказалось, что слова в разброс, - это зашифрованный прогноз погоды, а кто такая Беннет до сей поры выяснить не удалось, и тем более, зачем она так засекретила прогноз.

Приятным сюрпризом стал тот факт, что даже стоимость пуговиц оказалась гораздо выше, чем деньги, что Сара отдала за всю вещь.