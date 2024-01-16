Женщина приобрела винтажное платье в антикварном торговом центре штата Мэн с потайным карманом, в котором спрятана загадочная записка

12:26 2024-01-16
Женщина приобрела винтажное платье в антикварном торговом центре штата Мэн с потайным карманом, в котором спрятана загадочная записка

Сара Риверс Кофилд признается, что викторианский наряд в антикварном ТЦ, который она купила, не похож ни на одно платье, которое ей доводилось когда-либо видеть.

Приталенный лиф, пышный воротник, кружевные манжеты винтажного образа намекают на ушедшую эпоху.

Купить наряд Саре Риверс Кофилд удалось за 100 долларов из запрашиваемых 125 изначально.

Покупка была сделана в 2013 году, а записку женщина обнаружила лишь спустя 10 лет. Она была спрятана в потайном кармане.

В сообщении были разрозненные слова: "Бисмарк, опустить, листву, доллар, банку... Калгари, Куба, снять охрану, опровергнуть, утка, Фэган".

На бирке платья значилось имя "Беннет".

Оказалось, что слова в разброс, - это зашифрованный прогноз погоды, а кто такая Беннет до сей поры выяснить не удалось, и тем более, зачем она так засекретила прогноз.

Приятным сюрпризом стал тот факт, что даже стоимость пуговиц оказалась гораздо выше, чем деньги, что Сара отдала за всю вещь.

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