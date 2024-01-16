В Мексике обнаружили остатки древней трапезы майя тысячелетней давности

Во дворце майя в Мексике нашли остатки декадентского пиршества, сообщает yahoo.com. Как выяснилось, меню 1100-летней давности, когда-то доступное только избранным и божествам, актуально и сегодня.

Остатки еды археологи раскопали во дворце древнего города майя Паленке на юге страны. По данным Национального института антропологии и истории Мексики, многоэтажный комплекс был домом городской элиты и несколько раз реконструировался за столетия своего использования.

Остатки еды были найдены под лестницей рядом с одним из самых важных зданий дворца, - пишет издание. Археологи идентифицировали их как ритуальные подношения, относящиеся к периоду между 600 и 850 годами нашей эры. Тогда город находился на пике своего развития.

По словам экспертов, майя устраивали ритуальные пиры, чтобы разделить пищу между элитой и их божествами. Во время этих ритуалов часть продуктов была помещена в яму и закопана.

Что включало это меню? Там было много пресноводных крабов и других местных морепродуктов - таких как сардины, креветки и улитки.

По словам ученых, для древних майя крабы были символом возрождения из-за способности животного отращивать потерянную клешню. Останки крабов являются редкой находкой на археологических объектах майя из-за их хрупкой природы.

Одно из ритуальных захоронений также включало несколько керамических изделий.