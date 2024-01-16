Юный соперник Новака Джоковича из Хорватии произвел фурор на Открытом чемпионате Австралии

12:46 2024-01-16
Юный соперник Новака Джоковича из Хорватии произвел фурор на Открытом чемпионате Австралии

Дино Призмич не испытывал страха перед этим событием и часто вступал в бой с человеком, которого многие считали величайшим теннисистом всех времен.

На Открытом чемпионате Австралии Новак Джокович поспешил высказать свои комплименты молодому коллеге Дино Призмичу.

Он признался. что не ожидал такого уровня тенниса, который продемонстрировал в рамках первого круга  чемпионата 18-летний игрок из Хорватии, хотят тот и проиграл легенде сербского и мирового тенниса, сообщает yahoo.com.

Призмич не испытывал благоговейного страха перед этим событием и часто вступал в бой с человеком, которого многие считали величайшим теннисистом всех времен.

После проигрыша в первом сете Дино включился в соревнование и мгновенно завоевал любовь поклонников тенниса по всему миру.

Он сравнял счет в матче по одному сету в каждом после того, как взял второй на тай-брейке у Джоковича, что само по себе немалый подвиг.

У него были шансы продвинуться дальше и в третьей партии, после того как он сделал ранний брейк в матче с сербом, но Джокович закрутил гайки, - уточняет издание.

Даже когда казалось, что Джокович закончит матч со счетом 4:0, Призмич отказался сдаваться и сам сумел еще пару раз обыграть серба, прежде чем 10-кратный чемпион одержал верх.

Большая часть аплодисментов зрителей при этом была адресована не Джоковичу, а его сопернику-подростку.

Он поднял ракетку, чтобы лично поаплодировать Призмичу, а затем помог довести толпу до исступления и устроить юному хорвату зажигательные проводы.

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