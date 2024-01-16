Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти раскрыла свои планы на похороны

У 52-летней американской актрисы диагностировали метастатический рак 4-й стадии, и Шеннен Доэрти уже начала готовиться к собственным похоронам, пишет yahoo.com.

В своем подкасте "Давайте внесем ясность" она заявила:

Это болезненный разговор, но в то же время это и весело. Я хочу, чтобы мои останки были смешаны с останками моей собакой и моего отца. Я хочу, чтобы меня кремировали.

Шеннен при этом призналась, что даже представила свою собственную похоронную службу:

Я думаю, что появилось бы много людей, которых я бы там не хотела видеть. И я этого не хочу.

Но они это сделают, потому что это политкорректно. Поэтому я как бы хочу снять с них давление и хочу, чтобы мои похороны были похожи на праздник любви.