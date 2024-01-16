Пассажиры авиакомпании Qantas добились компенсации за то, что провели полет в чужой моче

Разъяренная пара из Новой Зеландии добилась компенсации за ужасное, как они утверждают, авиапутешествие. По словам пассажиров, они сидели в моче во время девятичасового перелета компании Qantas из Бангкока в Сидней.

Полет состоялся еще в конце прошлого года. Пара заявила, что в салоне они заметили странное мокрое пятно на полу под ними. Мокрой и в пятнах, утверждают пассажиры, была также и подушка на сиденье.

Сначала они приняли влагу за воду, и использовали в полете подушку для шеи, но потом попросили бортпроводников заменить ее.

По прошествии нескольких часов супруги заметили под сиденьем пару детского нижнего белья. Стало понятно, что это не вода, а, скорее всего, - моча.

Теперь мы знаем, что сидели в моче в течение 10-часовой поездки, - заявили пассажиры.

Стюардесса, которая была осведомлена о ситуации, забрала нижнее белье и сказала, что поговорит со своим руководителем, который впоследствии якобы предложил паре 10 000 баллов Qantas в качестве компенсации.

Тем не менее, пара сказала, что этот опыт заставил их отказаться от авиакомпании и такая мера не компенсирует им тот факт, что они сидели в опасных для здоровья отходах.