Экс-участница «Фабрики звезд» Рыженкова родила в московском туалете

Арина Рыженкова, участница «Фабрики звезд», родила в туалете московского кафе, сообщает KP.RU. Издание спросило у матери девушки, как это случилось и как сейчас себя чувствуют мама и новорожденный.

Как стало известно, ребенок родился еще в новогодние каникулы, однако известно об этом стало только сейчас. Арина родила немного раньше предполагаемого срока. Сотрудники заведения сразу вызвали скорую помощь, которая доставила Рыженкову и малыша в больницу.

Дочь родила красавца-сына, все очень счастливы. Мальчик здоров, у него все хорошо. Роды просто раньше начались. Совсем немножко, малыш доношенный, - рассказала мама певицы.

Сама Рыженкова пока не прокомментировала свои роды в туалете кафе. Друзья девушки шокированы таким известием.

Они даже не знали, что звезда в положении и замужем ли вообще. После проекта Арина пропала с экранов и о ее личной жизни никто ничего не знал.