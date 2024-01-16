Красавица из Екатеринбурга сыграла в комедии Романа Полански вместе с Микки Рурком

Уроженка Екатеринбурга Марина Страхова, которая с семьей в юности переехала в Швейцарию, снялась в мировом кино.
26-летняя девушка сыграла русскую девушку в фильме польско-французского режиссера Романа Полански «Дворец».
В этой же ленте снялись актеры Александр Петров и Микки Рурк, сообщает kp.ru.
Ранее, в 2020 году, девушка стала участницей проекта «Дом 2», но через полгода покинула периметр, не найдя вторую половинку.
В 2023 году Марина рассказала подписчикам в соцсетях, что вышла замуж за известного немецкого боксера Мануэля Чарра. Уральская красотка познакомилась с мужем в Швейцарии, куда вернулась после «Дома 2».
Сейчас пара ждет своего первенца. Судя по фото, Марина и Мануэль живут в Арабских Эмиратах.
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