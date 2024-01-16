Красавица из Екатеринбурга сыграла в комедии Романа Полански вместе с Микки Рурком

В 2023 году Марина рассказала подписчикам в соцсетях, что вышла замуж за известного немецкого боксера Мануэля Чарра. Уральская красотка познакомилась с мужем в Швейцарии, куда вернулась после «Дома 2».

Сейчас пара ждет своего первенца. Судя по фото, Марина и Мануэль живут в Арабских Эмиратах.