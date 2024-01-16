Стало известно имя нового ведущего шоу «Модный приговор»

Ведущим шоу «Модный приговор» стал стилист Александр Рогов. Как рассказал в интервью ТАСС гендиректор Первого канала Константин Эрнст, при голосовании он с большим отрывом обошел конкурентов.

Агентство напоминает, что за это место боролись также актер Игорь Верник, теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов, стилист Даниил Грачев.

В голосовании победил Александр Рогов, набрав 45% голосов. Второе место занял Игорь Верник (18%), третье - стилист Даниил Грачев (16%).

Экс-ведущий этого шоу, историк моды Александр Васильев ранее заявил, что у Рогова есть все нужные для ведущего телепрограммы «Модный приговор» профессионализм и обаяние.