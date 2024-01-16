Американцам посоветовали есть рыбу более дешевых сортов

14:56 2024-01-16
Американцам посоветовали есть рыбу более дешевых сортов

Жителям США рекомендовали обратить внимание на такие виды, как скат или морской черт.

Учитывая, что цены на морепродукты в США продолжают расти, жителям страны эксперты советуют искать недооцененные варианты подешевле. В частности, сообщает yahoo.com, за консультацией на эту тему они обратились к владельцу сети рынков морепродуктов Citarellа Джо Гуррере.

Эксперт заявил, что "такие сорта, как скат и морской черт, очень недооценены".

У морского черта сладкая и плотная мякоть, сравнимая с мякотью лобстера. А скат представляет собой крылышки, - объяснил владелец рынков.

По его словам, они начинают привлекать внимание ресторанов благодаря своему мягкому, сочному вкусу и слоеной текстуре. 

Гуррере рекомендовал попробовать также порги:

Блюда из него нежные и почти сладкие - как из популярного красного окуня.

Благодаря своему небольшому размеру, порги обычно готовят целиком, то есть с костями. Некоторым жителям Запада это не нравится, - добавил специалист.

Он заявил: если грамотно подойти к готовке, эта рыба порадует многих гурманов.

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