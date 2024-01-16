Избитая героиня мексиканского шоу Паола Суарес сделала татуировку на обезображенном лице

Несколько дней назад мексиканка Паола Суарес обнародовала информацию о нападении, которое пережила со стороны своего партнера Хосе де Хесуса. Участница шоу "Потерянные" показала себя в больнице с обезображенным лицом и риском потерять один глаз.

Фанаты были в шоке, ведь ЧП произошло всего через несколько часов после объявления об их помолвке. Теперь этот жестокий эпизод снова "ожил" из-за клипа, опубликованного в TikTok, сообщает yahoo.com.

Профессиональный татуировщик из Халиско поделился необычным дизайном, который ему заказал один из клиентов. Речь шла об избитой Паоле Суарес.

Согласно ответу девушки на видео, которое на данный момент набрало более 360 тысяч просмотров, клиент якобы попросил сделать татуировку с изображенным лицом участницы "Потерянных", на котором та изображена с синяками.

Дизайн татуировки взят из того же видео, которым Паолита Суарес поделилась в своем аккаунте в Instagram.

Пользователи TikTok отреагировали на татуировку Паолы Суарес по-разному.

Кто делает эту татуировку? Скажите мне, что это шутка. Жертва домашнего насилия... у них ничего нет в мозгу, - высказались поклонники.

Участница "Потерянных" заявила, что сама она еще не набралась смелости посмотреть запись, потому что ей больно вспоминать об этом событии.