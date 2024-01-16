Американские эксперты сравнили риски обычных курильщиков и любителей вейпов

Шестьдесят лет назад главный хирург США опубликовал отчет, который положил конец давним общественным дебатам о вреде сигарет и привел к огромным изменениям в курении в Америке.

Центры по контролю и профилактике заболеваний страны тогда оценивали ежегодные потери жизней от сигарет в 480 000 жизней, и результаты исследований заставили многих отказаться от пагубной привычки, пишет yahoo.com.

Сегодня эксперты в области общественного здравоохранения говорят, что аналогичный отчет мог бы помочь прояснить ситуацию с вейпингом.

Многие считают, что вейпинг с никотином так же вреден, как и курение сигарет, а то и опаснее. Однако специалисты управления по контролю за продуктами и лекарствами США и большинство ученых сходятся во мнении, что электронные сигареты менее опасны, чем традиционные.

Но и безвредными электронные сигареты не назовешь. Эксперт Келли Хеннинг отметила, что они на рынке еще не так долго, чтобы ученые могли увидеть, развиваются ли у вейперов такие проблемы, как рак легких и болезни сердца.

Популярность вейпинга резко возросла в 2010-х годах, как среди взрослых, так и среди подростков. К 2019 году 28% старшеклассников в США занимались вейпингом.

Сигареты были названы самым смертоносным потребительским продуктом. Их дым содержит тысячи химических веществ, и по меньшей мере 69 из них могут вызывать рак.

Согласно оценкам, пары от электронных сигарет содержат гораздо меньше химических веществ и канцерогенов. Некоторые токсичные вещества присутствуют и в том, и в другом, но в парах электронных сигарет они обнаруживаются в гораздо меньших концентрациях, чем в сигаретном дыме.

Исследования показали, что у курильщиков, которые полностью переходят на вейпинг, улучшается функция легких и наблюдаются другие улучшения здоровья.

Но как насчет опасностей для людей, которые никогда не курили?

Было проведено от 100 до 200 исследований, посвященных вейпингу, и они носят неоднозначный характер, - сказал доктор Нил Беновиц из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

По словам ведущего ученого в области никотиновой и табачной зависимости, в исследованиях использовались различные методы.

В итоге у молодых людей, которые занимаются вейпингом, были выявлены симптомы бронхита и обострение астмы. Исследования также показывают, что вейпинг может воздействовать на клетки кровеносных сосудов и сердце.

Ученые также не могут утверждать, что вейпы помогают традиционным курильщикам отказаться от обычных сигарет.