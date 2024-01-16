Ученые США создали новый антибиотик, который может защитить от супербактерий

ВОЗ в 2018 году предупредила, что к середине этого столетия будет больше смертей, связанных с супербактериями, чем от рака. То есть, к 2050 году число жертв этих устойчивых к антибиотикам бактерий увеличится до 10 миллионов смертей в год - как и от всех видов рака сегодня.

Уже сегодня сверхрезистентные бактерии, у которых развилась высокая устойчивость к антибиотикам, вызывают больше смертей, чем СПИД или малярия.

Но ученые ищут новые противоядия. В частности, есть наработки в создании нового антибиотика под названием Зозурабальпин. Он призван бороться с бактериями Acinetobacter baumannii, которые вызывают смертельные инфекции по всему миру.

Исследования нового антибиотика еще находятся на стадии моделирования на животных, но уже показали свою эффективность у мышей в отношении штаммов бактерий, считающихся панрезистентными.

Еще одна важная стратегия борьбы с супербактериями - модифицировать наши существующие антибиотики и адаптировать их к новым требованиям. Наиболее интересным примером является ванкомицин, хорошо известный антибиотик, который мы используем на протяжении десятилетий. Со временем бактерии, которые ранее поддавались воздействию этого антибиотика, специализирующегося на кишечных инфекциях, приобрели устойчивость, и возникла необходимость в разработке “обновленных версий”, - пишет yahoo.com.

По данным издания, идея состоит в том, чтобы создать молекулу, которая может изменять форму, переставляя ее атомы.

Чтобы объяснить это простым способом, можно провести параллель с замком, для которого нужно изготовить новый ключ, - сказал старший руководитель лабораторного проекта Cold Spring Harbour в Нью-Йорке, микробиолог Джон Э. Мозес.

Способ уничтожения бактерий также может иметь решающее значение для борьбы с резистентностью, отметил ученый.