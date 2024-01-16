Президент Эквадора заявил о первой победе в войне с наркотиками

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что тюрьмы страны взяты под контроль, и это дает основания считать, что государство одержало первую крупную победу в войне с незаконным оборотом наркотиков.

Лидер страны выложил видео, где сотни заключенных сидят на полу одной из захваченных тюрем с закованными в наручники руками за спиной.

Блок безопасности Эквадора, состоящий из Вооруженных сил и Национальной полиции, сумел освободить 200 сотрудников, которые были похищены заключенными в семи тюрьмах.

Центры содержания под стражей в Асуае, Каньяре, Эсмеральдасе, Котопакси, Тунгурауа, Эль-Оро и Лохе попали в руки эквадорских банд во время беспорядков, последовавших за побегом наркобарона Каудильо де Лос Чонероса, - напоминает yahoo.com.

В стране сразу объявили чрезвычайное положение. Захваченные заключенными тюрьмы за несколько дней вновь перешли под контроль государства.