Мать родившей в туалете столичного кафе участницы Фабрики звезд сообщила, как чувствует себя малыш

Ранее сообщалось, что 3 января в кафе на юге столицы люди наблюдали, как растрепанная Рыженкова с ребенком на руках вышла из туалета общепита.

Сотрудники кафе тут же вызвали наряд полиции и бригаду неотложки, но девушка ни в какую не соглашалась отдавать новорожденного врачам.

Позднее специалистам все же удалось провести осмотр малыша.