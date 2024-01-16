Мать родившей в туалете столичного кафе участницы Фабрики звезд сообщила, как чувствует себя малыш

Мать Арины Рыженковой рассказала корреспондентам KP.RU, что внук чувствует себя хорошо.
Женщина уточнила, что ее наследница родила красавца-сына. Мать, бабушка и все родственники счастливы.
Родительница Рыженковой заверила, что ребенок доношенный, просто появился на свет немного раньше, чем этого ждали.
Ранее сообщалось, что 3 января в кафе на юге столицы люди наблюдали, как растрепанная Рыженкова с ребенком на руках вышла из туалета общепита.
Сотрудники кафе тут же вызвали наряд полиции и бригаду неотложки, но девушка ни в какую не соглашалась отдавать новорожденного врачам.
Позднее специалистам все же удалось провести осмотр малыша.
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