Гинзбург признался, что еле выкарабкался после развода с Поплавской

Сергей Гинсбург обратил внимание, что является сыном альпиниста, а потому выкарабкивался в самостоятельном порядке.
Он отметил, что с ним не надо было нянчиться в сложный период, так как он мог справиться с любой болью сам.
Гинсбург пожаловался, что Поплавская поставила условие их общим друзьям: не контактировать с бывшим мужем.
Одни остались с артистом, другие пошли на условия его экс-возлюбленной, а значит не были никогда друзьями.
Актер отметил, что его нынешняя супруга, которую он старше на целых 30 лет, не похожа на Поплавскую. Именно по этой причине Гинсбург и решился на брак снова.
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