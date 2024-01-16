Гинзбург признался, что еле выкарабкался после развода с Поплавской

17:29 2024-01-16
Гинзбург признался, что еле выкарабкался после развода с Поплавской

Актер Сергей Гинсбург, который в течение 25 лет состоял в браке со своей коллегой Яной Поплавской, сообщил, что очень тяжело переживал развод с актрисой.

Сергей Гинсбург обратил внимание, что является сыном альпиниста, а потому выкарабкивался в самостоятельном порядке.

Он отметил, что с ним не надо было нянчиться в сложный период, так как он мог справиться с любой болью сам.

Гинсбург пожаловался, что Поплавская поставила условие их общим друзьям: не контактировать с бывшим мужем.

Одни остались с артистом, другие пошли на условия его экс-возлюбленной, а значит не были никогда друзьями.

Актер отметил, что его нынешняя супруга, которую он старше на целых 30 лет, не похожа на Поплавскую. Именно по этой причине Гинсбург и решился на брак снова.

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