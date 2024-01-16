Род войск, в которых будет служить Vacio, стал известен

Телеграм-канал Mash сообщает, что такую возможность Vacio предоставили сотрудники военкомата Савеловского района российской столицы.

Известно, что рэперу разрешили служить с правом уезжать домой на выходные. А за работу будут платить в районе 60 000 российских рублей.

Также Николай Васильев будет жить на съемной квартире, а не в казарме как рядовые солдаты.

Ранее сообщалось, что медкомиссия Екатеринбурга признала Vacio негодным для службы в армии из-за псориаза.