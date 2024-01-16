Галкин ответил отказом на предложение выступать с концертами в ОАЭ из-за того, что власти Дубая ранее оштрафовали его за антироссийские высказывания на выступлении в городе

Телеграм-канал Mash сообщает, что Максим Галкин принял подобное решение из страха быть оштрафованным вновь и потенциального запрета на въезд в государство.
Более года Галкин не выходит на сцену в ОАЭ. В 2024 году комик также не планирует этого делать.
Примечательно, что местные организаторы концертов рады такому решению юмориста, так как сотрудничество с тем, кто нарушает законы, негативно на них сказывается.
Изначально Галкин хотел просто откорректировать программу выступления, ликвидировав из нее политические высказывания об РФ, но после передумал выступать в вышеназванной стране совсем.
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