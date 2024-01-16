Шаляпин встал на защиту Волочковой после выхода эротического ролика с участием балерины в Сети, заявив, что у себя дома она может делать все, что угодно

Прохор Шаляпин отметил, что виноват в ситуации тот, кто снимал видео у Анастасии Волочковой дома, а не на людях.

Исполнитель негодует, неужели известные личности даже на своей жилплощади не могут отдохнуть от любопытных глаз.

Шаляпин призвал соотечественников отличать публичные дела от личных.

Шаляпин напомнил, что ни один человек на свете святым не является и каждый вправе "расслабиться и вести себя непотребно", включая Волочкову, которая не делала ничего напоказ.

Музыкант убежден, что к ответственности должен быть привлечен человек, сливший данный ролик в Сеть.