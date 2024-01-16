Кудрявцева накинулась на журналистов из-за публикаций о ней

В рамках собственного Телеграм-канала Лера Кудрявцева обругала представителей СМИ за статьи о ней.

Телеведущая обратила внимание на публикацию: ""Я мысленно ее уволила": Кудрявцева после разрыва с мужем заявила, что ее предала визажист".

Знаменитость предположила, что такие писаки находятся под веществами, когда выпускают подобный материал.

Кудрявцева объяснила, что обожает своего визажиста, но каждый раз ее увольняет в мыслях, так как она все время опаздывает.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева ушла от супруга, хоккеиста Игоря Макарова.