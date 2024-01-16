Билан завел кота, которого взял из приюта в ДНР

Телеграм-канал Zov ДНР сообщает, что Дмитрий Билан передал приюту для бездомных животных 3 000 000 российских рублей.

В другом приюте певец взял себе домой кота. Артист назвал питомца Шахтером.

Кроме того, в рамках своей поездки знаменитость встретился с мирным населением и участниками СВО, нуждающимися в протезировании.

Селебрити обещал помочь пострадавшим в лечении, включая организацию реабилитации и изготовление протеза.

Также Дмитрий привез подарки детям, которые наблюдаются в Республиканском травматологическом центре.