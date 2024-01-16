Манукян угодил в страшный ураган на Маврикии

Давид Манукян сообщил, что остров был полностью затоплен. В течение 2-ух дней он и его спутники были в аду, так как бежать было некуда.
Дава возмущен тем, что владельцы гостиничного бизнеса на Маврикии были в курсе надвигающейся стихии, но деньги терять не стали, не предупредив туристов.
Блогер и другие путешественники угодили в сильнейший циклон. Уехать в срочном порядке им не удалось по причине затопленных дорог.
Стихия привела и к тому, что связи не было в течение нескольких дней.
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