Манукян угодил в страшный ураган на Маврикии

Давид Манукян сообщил, что остров был полностью затоплен. В течение 2-ух дней он и его спутники были в аду, так как бежать было некуда.

Дава возмущен тем, что владельцы гостиничного бизнеса на Маврикии были в курсе надвигающейся стихии, но деньги терять не стали, не предупредив туристов.

Блогер и другие путешественники угодили в сильнейший циклон. Уехать в срочном порядке им не удалось по причине затопленных дорог.

Стихия привела и к тому, что связи не было в течение нескольких дней.