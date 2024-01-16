Задолженность Ивлеевой по налогам составляет более 100 000 рублей

Сведения о задолженности блогера Анастасии Ивлеевой появились в публичном реестре налоговой службы 12 января текущего года.

Основанием уплаты долга является тот факт, что звезда Сети не произвела Единый налоговый платеж.

Размер задолженности практически совпадает с размером госпошлины (102 200 российских рублей), присужденной Ивлеевой в феврале прошлого года Арбитражным судом российской столицы.

Известно, что предприниматель Александр Мокров получил с компании Ивлеевой 15 800 000 рублей. Фирма Ивлеевой не вернула вовремя ссуду, полученную от Мокрова.