Задолженность Ивлеевой по налогам составляет более 100 000 рублей

19:12 2024-01-16
Задолженность Ивлеевой по налогам составляет более 100 000 рублей

Блогер Настя Ивлеева должна ФНС России 103 900 российских рублей, что стало известно по результатам проведенной проверки.

Сведения о задолженности блогера Анастасии Ивлеевой появились в публичном реестре налоговой службы 12 января текущего года.

Основанием уплаты долга является тот факт, что звезда Сети не произвела Единый налоговый платеж.

Размер задолженности практически совпадает с размером госпошлины (102 200 российских рублей), присужденной Ивлеевой в феврале прошлого года Арбитражным судом российской столицы.

Известно, что предприниматель Александр Мокров получил с компании Ивлеевой 15 800 000 рублей. Фирма Ивлеевой не вернула вовремя ссуду, полученную от Мокрова.

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