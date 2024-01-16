Разина оскорбила Бузову, назвав ее обузой РФ из-за разврата, который она творит на сцене

Светлана Разина отметила, что предпочитает выходить на сцену с бывшими коллегами по группе "Мираж", чем со многими современными звездами.

Она назвала молодых артистов развратными, особое внимание уделив персоне Ольги Бузовой, заявив, что от нее "пахнет дешевкой, развратом".

Исполнительница обратила внимание, что "Виа ГРА" была эротичной, но это было красиво, дорого и богато.

По мнению Разиной, творчество Бузовой, "обузы нашей страны", - это вульгарно.