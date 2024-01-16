Гузеева призналась, что намерена превратить свое имя в бренд

Известно, что, исходя из заявки, Лариса Гузеева будет под этими наименованиями производить и реализовывать косметические средства, бытовую химию, нижнее белье и предметы гардероба из латекса, оказывать услуги в разных сферах, в том числе гостиничного бизнеса, страхования, недвижимости, дизайна, акушерства и даже пластической хирургии.

Ранее сообщалось о подобных планах актера, шоумена, ведущего Дмитрия Нагиева, который желает запатентовать собственное имя как торговую марку.

Артист успел уже подать заявку, в которой указал, что будет выпускать парфюмерию, косметику, предметы гардероба, обувь, украшения, часы, оказывать образовательные и рекламные услуги.

Примечательно, что до этого у Нагиева не было производства под собственным брендом, но в апреле 2022 года он выпустил коллекцию, состоящую из рюкзака, дорожной сумки, браслета и сумки через плечо в сотрудничестве с маркой Julia Fom.