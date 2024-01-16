Собчак в первый раз после участия в обнаженной вечеринке появилась на людях

Телеграм-канал Super сообщает, что для выхода в свет Ксения Собчак выбрала кожаную юбку, жакет, коричневый топ и сумку на золотой цепочке.

Завершили образ знаменитости укладка с объемом у корней и макияж с акцентом на губы. Звездная блондинка предпочла шоколадную помаду.

Это появление Собчак на публике стало первым после "голой" вечеринки блогера Насти Ивлеевой.

Напомним, что из-за участия в скандальном мероприятии от Ксении отказались организаторы сразу 3-ех корпоративов без объяснения причин.