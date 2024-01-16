Волочкова заявила, что подаст в полицию на того, кто слил в Сеть эротическое видео с ее участием, снятое в доме балерины

Анастасия Волочкова намерена дать ход делу по статье 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни").

Артистка балета заверила, что подаст заявление в ближайшее время "для решения вопроса о квалификации действий данного гражданина и возбуждении уголовного дела".

Юрист Волочковой Роман Попов уточнил в интервью Телеграм-каналу Shot, что видео было снято и слито в Сеть знакомым балерины, но его имя называть не стал.

Адвокат балерины утверждает, что "злоумышленник" выложил "кино", на что главная героиня добро не давала, чтобы отомстить ей. Сейчас данный мужчина пребывает в Прибалтике.