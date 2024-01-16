Лолита сообщила, как будет зарабатывать на фоне скандала с голой вечеринкой, когда ее концерты отменяются один за одним

Последним из отмененных концертов Лолиты Милявской числится в Новосибирске, который по графику должен был пройти 2 апреля следующего года.
Исполнительница заверила, что если ситуация с ее выступлениями не поменяется, ей придется жить на пенсию и на доходы от сервиса Onlyfans.
Знаменитость отметила, что портал, где модели и звезды выкладывают свои эротические снимки и видео, упомянула шутки ради.
Известно, что из-за скандала вокруг "голой" вечеринки Насти Ивлеевой, где Лолита участвовала, она потеряла более 7 000 000 росссийских рублей.
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