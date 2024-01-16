Миронову обвинили в том, что она оболгала своего знаменитого отца

Мария Миронова объяснила нежелание Андрея Миронова получать от государства награды тем, что актер не верил в будущее СССР.

О том, почему Миронову не хотели давать народного артиста СССР, поинтересовалась одна из поклонниц актрисы.

Миронова сообщила: "По правде: не хотел получать, т. к. в СССР не очень верил".

Подписчики в комментариях под данным постом знаменитости напомнили, что Миронов стал народным артистом РСФСР еще в 1980 году, а его дочь была удостоена этого звания в 2020 году.