Миронову обвинили в том, что она оболгала своего знаменитого отца

Мария Миронова объяснила нежелание Андрея Миронова получать от государства награды тем, что актер не верил в будущее СССР.
О том, почему Миронову не хотели давать народного артиста СССР, поинтересовалась одна из поклонниц актрисы.
Миронова сообщила: "По правде: не хотел получать, т. к. в СССР не очень верил".
Подписчики в комментариях под данным постом знаменитости напомнили, что Миронов стал народным артистом РСФСР еще в 1980 году, а его дочь была удостоена этого звания в 2020 году.
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