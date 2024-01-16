Врач-эндокринолог Павлова утверждает, что бульон, сваренный на кости, очень вреден для здоровья

По утверждению Зухры Павловой, поступающий в желудок костный бульон распадается там на аминокислоты, которые будут применены там, куда их распределит организм.

Длительное потребление "чудо-бульона" только вредит здоровью по причине большого количества пуринов (веществ, стимулирующих синтез мочевой кислоты в большом количестве).

Медик объяснила, что мочевая кислота – это повреждение суставов, повышенное артериальное давление.

Также Павлова обратила внимание, что такой бульон очень калориен, а значит чреват набором лишнего веса.