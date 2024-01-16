Врач-диетолог Зубарева объяснила, почему яйца необходимо есть на завтрак

23:19 2024-01-16
Врач-диетолог Зубарева объяснила, почему яйца необходимо есть на завтрак

Доктор Наталья Зубарева назвала причины, по которым необходимо включать яйца в свой завтрак.

Наталья Зубарева уверяет, что яйца можно есть каждый день.

Диетолог обратила внимание, что яйца курицы - легко усваиваемый продукт благодаря высокому содержанию в нем животного белка.

Потребляя такую еду, человек ощущает чувство сытости быстро, получает заряд энергии на длительный период времени, долго не страдает от чувства голода.

Главным плюсом куриных яиц Зубарева считает высокое содержание белка в них на фоне низкого уровня углеводов, что говорит о том, что яйца хороши для тех, кто желает сбросить вес и всегда оставаться в форме.

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