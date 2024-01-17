Пьяная Волочкова послала журналиста, прилетев в российскую столицу с Мальдивов

08:31 2024-01-17
Пьяная Волочкова послала журналиста, прилетев в российскую столицу с Мальдивов

Балерина Анастасия Волочкова, пребывая в нетрезвом состоянии, обругала представителя СМИ матом, когда прибыла из отпуска, который проводила на Мальдивских островах.

Телеграм-канал Shot сообщает, что журналисты встретили Анастасию Волочкову в столичном аэропорту.

Балерина шествовала "под прикрытием" охранников, светивших фонарями в глаза представителей СМИ. Артистка с трудом связывала слова в предложения.

Волочкова пожаловалась, что своим творчеством озаряет РФ и ее жителей, но ее выступления находятся под угрозой отмены.

На вопрос одного из журналистов о том, потребляла ли знаменитость спиртное в самолете, та обматерила и послала его, после взяла охранника под руку и удалилась.

Тот же представитель СМИ "нарвался на грубость", напомнив селебрити, что в последнее время она слишком часто появляется на людях под шафе.

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