Пьяная Волочкова послала журналиста, прилетев в российскую столицу с Мальдивов

Телеграм-канал Shot сообщает, что журналисты встретили Анастасию Волочкову в столичном аэропорту.

Балерина шествовала "под прикрытием" охранников, светивших фонарями в глаза представителей СМИ. Артистка с трудом связывала слова в предложения.

Волочкова пожаловалась, что своим творчеством озаряет РФ и ее жителей, но ее выступления находятся под угрозой отмены.

На вопрос одного из журналистов о том, потребляла ли знаменитость спиртное в самолете, та обматерила и послала его, после взяла охранника под руку и удалилась.

Тот же представитель СМИ "нарвался на грубость", напомнив селебрити, что в последнее время она слишком часто появляется на людях под шафе.