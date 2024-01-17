Бритни Спирс удалила собственный аккаунт в запрещенной в РФ соцсети

На этот раз Бритни Спирс ликвидировала собственную страницу в соцсетях спустя несколько дней, как объявила, что ушла из мира музыки и шоу-бизнеса навсегда.

В учетной записи селебрити без прикрас сообщала о ссорах с членами своей семьи, размещала ролики со своими излишне откровенными танцами и кадры с фотосессий.

Ранее поп-принцесса 2000-х опровергла информацию о записи ею нового альбома, пообещав ни при каких обстоятельствах не возвращаться на сцену.

Певица заверила, что пишет новые треки лишь "по фану или по заказу".