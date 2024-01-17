В сети стремительно набирает обороты история о лечении россиянкой собачки в Дубае

История питомца девушки Ирины Рак набирает просмотры в Инстаграме. Россиянка сейчас живет в Дубае и столкнулась с болезнью своего питомца - собачки карликовой породы по кличке Элвис.

Она рассказала, что ее любимица перенесла операцию, но в целом все закончилось хорошо. Но помощь ветеринаров в Дубае обошлась хозяйке в 6500 дерхам. Еще больше пришлось выложить "лжеврачам", к которым обращалась в поисках спасения питомца.

В целом на лечение животного уже потрачено около 2 с половиной тысяч долларов, подсчитала Роза.

И вот я думаю: а что было бы, если бы это был кто-то другой, у кого нет возможности платить такие деньги? - задалась вопросом девушка.

Ее пост получил тысячи просмотров. Неравнодушные подписчики выразили слова поддержки Розе и Элвису, пожелав им оставаться здоровыми. Некоторые при этом были возмущены ценниками ветклиник Дубая. К слову, их услуги в среднем стартуют от 130-150 долларов за самую простую манипуляцию.