Месси снова признан лучшим футболистом планеты Земля

36-летний капитан аргентинской сборной Леонель Мессии набрал 48 баллов в результате голосования.
Такой же результат у форварда сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.
Месси обогнал соперника благодаря большему числу побед капитанов национальных сборных, участвовавших в опросе.
Месси может похвастаться уже в третий раз тем, что стал лауреатом премии The Best, учрежденной ФИФА в 2016 году.
Лучшими игроками мира также по 2 раза становились Роберт Левандовски (в 2020 и 2021) и Криштиану Роналду (в 2016 и 2017).
В 2018 году данного звания был удостоен Лука Модрич.
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