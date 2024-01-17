Месси снова признан лучшим футболистом планеты Земля

36-летний капитан аргентинской сборной Леонель Мессии набрал 48 баллов в результате голосования.

Такой же результат у форварда сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

Месси обогнал соперника благодаря большему числу побед капитанов национальных сборных, участвовавших в опросе.

Месси может похвастаться уже в третий раз тем, что стал лауреатом премии The Best, учрежденной ФИФА в 2016 году.

Лучшими игроками мира также по 2 раза становились Роберт Левандовски (в 2020 и 2021) и Криштиану Роналду (в 2016 и 2017).

В 2018 году данного звания был удостоен Лука Модрич.