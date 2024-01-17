После отказа от бренда автогонщика Дэвида Брэбхэма эксклюзивный BT62 track special приказал долго жить

Австралийский автогонщик Дэвид Брэбхэм, младший сын трехкратного чемпиона мира "Формулы-1" сэра Джека Брэбхэма и мозговой центр Brabham Automotive, расстался с инвестиционной группой, поддерживающей бренд.

Бренд после этого сразу распался, сообщает yahoo.com.

Это означает, что эксклюзивный BT62 track special стоимостью 1,2 миллиона долларов, BT63 класса GT2 и легальный BT63R, который постоянно находится в пути, больше недоступны для заказа.

Как и многие другие производители малотоннажных суперкаров до них, Brabham развалился, как пирог недельной давности, - пишет издание.