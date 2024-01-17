После отказа от бренда автогонщика Дэвида Брэбхэма эксклюзивный BT62 track special приказал долго жить

Австралийский автогонщик Дэвид Брэбхэм, младший сын трехкратного чемпиона мира "Формулы-1" сэра Джека Брэбхэма и мозговой центр Brabham Automotive, расстался с инвестиционной группой, поддерживающей бренд.
Бренд после этого сразу распался, сообщает yahoo.com.
Это означает, что эксклюзивный BT62 track special стоимостью 1,2 миллиона долларов, BT63 класса GT2 и легальный BT63R, который постоянно находится в пути, больше недоступны для заказа.
Как и многие другие производители малотоннажных суперкаров до них, Brabham развалился, как пирог недельной давности, - пишет издание.
BT62, оснащенный 5,4-литровым модульным двигателем Ford V8 мощностью 691 лошадиная сила, был представлен в 2018-м году.
Первый такой автомобиль был доставлен заказчику в 2020-м году. Предполагалось, что будет построено семьдесят экземпляров, хотя, похоже, бренд и близко не приблизился к этому числу.
Возможно, что только однозначные экземпляры гоночных автомобилей BT62 и BT63 когда-либо действительно выходили за двери компании, - предположили журналисты.
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