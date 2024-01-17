После седьмого развода Игорь Саруханов намерен жениться в восьмой раз

Шумный развод Игоря Саруханова в минувшем году не остановил музыканта от желания все-таки найти свою вторую половину, пишет starhit.ru.

67-летняя знаменитость признался, что сейчас на этапе активного поиска новой спутницы жизни. Он отметил, что для начала хочет присмотреться к спутнице, чтобы не кидаться в омут с головой.

В качестве потенциальной избранницы Игорь видит молодую красотку, не избалованную богатой жизнью и позитивными взглядами на жизнь.

Это какая-нибудь девочка из небольшого города. Я знаю, что такое удаленность от Москвы. Чем от столицы дальше, тем люди, как мне кажется, чище. Она должна быть нежная, скромная, домашняя, умная, начитанная, образованная, хрупкая, красивая, нежная.

Последней любовью артиста была Леся Садовская. Тайную свадьбу пара сыграла 26-го декабря 2022-го года, но через девять месяцев развелась.

По словам Саруханова, он пропадает на гастролях, а женщинам трудно принять, что мужа долго нет рядом.